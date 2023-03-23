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НовостиПолитика23 марта 2023 8:42

В Ялуторовском районе 25 марта пройдут похороны погибшего под Артемовском добровольца Дмитрия Перцева

Печальная новость пришла в регион накануне, 22 марта 2023 года
Серафима Краснова
Фото: администрация Ялуторовского района

Фото: администрация Ялуторовского района

В Ялуторовске простились с погибшим в СВО солдатом. Об этом рассказали в администрации района. Печальная новость пришла в регион накануне, 22 марта 2023 года.

- 1 марта 2023 года при выполнении задач СВО в г. Артемовске погиб наш земляк Перцев Дмитрий Олегович. Дмитрий доблестно сражался за то, чтобы мы с вами никогда не видели ужасов. Не может быть большей жертвы, чем собственная жизнь, это истинное проявление мужества. Вечная память, вечный покой, а родным и близким Дмитрия – сил это пережить, крепитесь, – говорится в официальной группе администрации Ялуторовского района.

Похороны добровольца пройдут в субботу, 25 марта 2023 года. Прощание в 12 часов в Сретенском соборе.