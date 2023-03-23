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НовостиПроисшествия23 марта 2023 8:04

В Тюменской области школа выплатит избитому на перемене 10-летнему ребенку 40 тысяч рублей

В сентябре 2022 года в одной из школ Тюменского района 10-летнего мальчика ударили по лицу одноклассники
Серафима Краснова
В сентябре 2022 года в одной из школ Тюменского района 10-летнего мальчика ударили по лицу одноклассники во время драки.

В сентябре 2022 года в одной из школ Тюменского района 10-летнего мальчика ударили по лицу одноклассники во время драки.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области школа выплатит моральную компенсацию родителям ребенка, которого избили на перемене одноклассники. Детали происшествия озвучили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, в сентябре 2022 года в одной из школ Тюменского района 10-летнего мальчика ударили по лицу одноклассники во время драки. Врачи диагностировали у ребенка сотрясение головного мозга, а также гематомы лобной части и переносицы.

– Согласно положениям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, – заявили в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

Сотрудники ведомства настаивали на моральной компенсации на сумму около 40 тысяч рублей в пользу ребенка и его родителей,

Изучив материалы дела, суд удовлетворил иск прокуратуры.