В подземном овощехранилище в Тюменском районе пожарные нашли труп мужчины

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Тюменские пожарные обнаружили труп мужчины в подземном овощехранилище. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

«Днем 22 марта 2023 года поступило сообщение о пожаре в частном подземном овощехранилище в п. Новотуринский Тюменского муниципального района», – говорится в информации ведомства.

Когда первое подразделение пожарной охраны приехало на место, там наблюдалось сильное задымление в подземном хранилище. К сожалению, во время тушения пожара найден труп мужчины.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар был ликвидирован на площади 15 квадратных метров. Предварительной причиной возгорания дознаватели назвали неосторожное обращение с огнем. На месте вызова работали 15 человек и 4 единицы техники ведомства.