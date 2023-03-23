В Тюмени произошло ДТП с мотоциклом, которым управлял подросток без прав

Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюмени произошло ДТП с мотоциклистом. По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло на улице Избышева, 6.

Водитель «Тойоты», выезжая с парковки, не убедился в безопасности и столкнулся с мотоциклом, на котором ехали двое 16-летних подростков. Водитель и пассажир мотоцикла получили травмы. Позже стало известно, что прав на управление транспортом несовершеннолетний водитель мотоцикла не имел, а мотоцикл куплен ему родителями, но ездить они на нем подростку не разрешали. Парень пояснил, что они с другом перегоняли мотоцикл в гараж.

Водитель мотоцикла является учащимся колледжа, и ранее в этом образовательном учреждении автоинспекторы проводили уроки и инструктажи по дорожной безопасности. А сегодня в колледж приедет один из руководителей отдела ГИБДД по Тюмени, чтобы провести там профилактическое мероприятие.

В текущем году в Тюменской области это второе ДТП с участием мотоциклиста. 17 марта подобная авария случилась в Викуловском районе. Участником той аварии также был несовершеннолетний мотоциклист, получивший водительское удостоверение в 2022 году.