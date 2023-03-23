Стало известно, повысят ли тарифы на электроэнергию в Тюменской области в 2023 году

С 1 декабря 2022 года тарифы на электроэнергию выросли на 9%. Фото: Татьяна Коркина

Жители Тюмени обеспокоены возможным ростом цен на электроэнергию в регионе. Поводом для волнения стала серия панических статей, в которых говорится, что компания «Россети Тюмень» потеряла более 20 миллиардов рублей и пытается закрыть дыры в бюджете ростом тарифов.

Некоторые строили догадки о взрывном росте цен на электроэнергию, пишет «Мегатюмень». Журналисты обратились за разъяснением ситуации к представителям энергокомпании, а также в РЭК Тюменской области, где, к сожалению, получить оперативного ответа на запрос не получилось (информация ожидается).

По словам представителей «Россети Тюмень», недополученная выручка у энергокомпании действительно есть и главной причиной стало сокращение отпуска электроэнергии. Предприятия, которые находятся в зоне обслуживания энергетиков, потребили меньше электричества, чем это было предусмотрено документами федеральных служб, соответственно, уменьшилась и выручка. Однако содержание подстанций и ЛЭП осталось на прежнем уровне финансирования. Также специалисты заверили, что рост тарифов в Тюменской области на электроэнергию никак не зависит от планов компании.

– Процесс регулируется основами ценообразования (Постановление правительства РФ от 29.12.2011 № 1178), согласно которым доходы, недополученные при осуществлении регулируемой деятельности по независящим от организации причинам, подлежат учету при установлении тарифов в следующих периодах регулирования, – заявили в пресс-службе «Россети Тюмень».

Энергетики добавили, что такая компенсация происходит поэтапно, в рамках установленного органами власти ограничения по темпу роста тарифов. Стоимость электроэнергии не зависит от компании, тарифы устанавливают региональные власти.

Напомним, с 1 декабря 2022 года тарифы на электроэнергию выросли на 9%, сейчас их стоимость действительна до июля 2024 года.

Как сообщили источники, сегодня цена киловатт-часа составляет 2,43 рубля (увеличение на 20 коп.) для квартир, оборудованных электроплитами, и 3,45 рубля (увеличение на 28 коп.) для квартир без электроплит. При этом большую часть из этого роста получат вовсе не электрические сети. Например, так называемая «сетевая составляющая» (то, что получают электросети) в 20 «подорожавших» копейках составляет всего 0,5 копейки.