На оживленных перекрестках в Тюмени 23 марта отключат светофоры с 8 утра

Светофоры отключат из-за ремонтных работ на электросетях. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени 23 марта на шести перекрестках перестанут работать светофоры. По данным сервиса «Тюменьгортранс», их отключат из-за ремонтных работ на электросетях.

С 13 часов дня дорожные объекты перестанут работать на пересечении улиц Тимуровцев и Павлова. Работы продолжатся до 17 часов вечера. С 08:00 отключат светофоры в четверг на следующих улицах: 50 лет Октября – Одесская, Проезд 9 мая – школа№86, Самарцева – Салехардская, а также на перекрестке улиц Самарцева – Ставропольская.

Отметим, дорожные объекты перестанут работать на пересечении улиц Самарцева и Д.Бедного.

Тюменским автомобилистам придется учитывать изменения условий проезда на данных участках во время построения маршрута или объезжать эти территории.