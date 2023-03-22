На дорожном участке пройдут строительные работы от дома №34 на улице Эрвье до многоэтажки на Газовиков. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени на улице Республиканец ограничат движение транспорта с 23 марта 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. На дорожном участке пройдут строительные работы от дома № 34 на улице Эрвье до многоэтажки на Газовиков.

– Информируем о временном прекращении движения транспортных средств в период с 23.03.2023 по 15.11.2023 по улице Республиканец в связи с ее строительством на участке автомобильной дороги от дома № 34 к. 1 ул. Эрвье, до дома № 34 ул. Газовиков города Тюмени, – говорится в сообщении пресс-службы городской мэрии.

Тюменских автомобилистов просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.