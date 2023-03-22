На Градостроительном форуме в Тюмени обсудили застройку и заселение глухих деревень

Молодежь будет оставаться и заселять отдаленные уголки региона, если обеспечить тюменцев нормальным уровнем заработных плат. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени проходит Градостроительный форум, который посвящен перспективам малоэтажного домостроения и развития глухих деревень. Один из участников мероприятия – депутат областной думы Виктор Рейн – рассказал, почему молодые люди покидают села.

Спикер уверен, что молодежь будет оставаться и заселять отдаленные уголки региона, если обеспечить тюменцев нормальным уровнем заработных плат и квартирами. Для освоения колхозных территорий стоит учитывать их специфику.

Участники форума ждут от застройщиков комплексного подхода к строительству жилья в деревнях. Эксперт рекомендовал снизить давление на застройщиков, учитывая степень индустриализации.