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НовостиПроисшествия22 марта 2023 10:58

Тюменец почувствовал себя плохо за рулем и въехал в ограждение на улице Котовского

Водитель скончался, еще два человека получили травмы
Серафима Краснова
Еще два человека получили травмы.

Еще два человека получили травмы.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени водитель иномарки скончался за рулем авто и врезался в препятствие. ДТП произошло на пересечении улиц Одесской и Энергетиков в среду, 22 марта. Кадрами происшествия поделились очевидцы в социальных сетях.

– На улице Котовского, 55 водитель автомобиля KIA въехал в препятствие. Предварительно, мужчине стало плохо за рулем, он скончался на месте. Еще два человека получили травмы. Инспекторы ДПС выясняют обстоятельства аварии, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

Добавим, на место ДТП приехала скорая помощь.