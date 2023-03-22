Тюменец почувствовал себя плохо за рулем и въехал в ограждение на улице Котовского

Еще два человека получили травмы. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени водитель иномарки скончался за рулем авто и врезался в препятствие. ДТП произошло на пересечении улиц Одесской и Энергетиков в среду, 22 марта. Кадрами происшествия поделились очевидцы в социальных сетях.

– На улице Котовского, 55 водитель автомобиля KIA въехал в препятствие. Предварительно, мужчине стало плохо за рулем, он скончался на месте. Еще два человека получили травмы. Инспекторы ДПС выясняют обстоятельства аварии, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

Добавим, на место ДТП приехала скорая помощь.