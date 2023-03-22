В Тюмени депутаты предложили перенести зимние автогонки с озера Алебашево

Когда район будет застроен через пару-тройку лет, гонщикам придется покинуть насиженное место. Фото: Татьяна Коркина

Местные жители вблизи озера Алебашево в Тюмени жалуются на пронзительный шум от гонок под своими окнами. На Градостроительном форуме люди задали вопросы участникам мероприятия, пишет «ФедералПресс».

Депутат областной думы Глеб Трубин предложил перенести гонки на альтернативный картодром или договориться с сообществом автогонщиков. Парламентарий уточнил, что сама идея создания рядом с озером зоны отдыха поможет восстановить ситуацию.

А депутат Александр Андросов подчеркнул, что вблизи жилых домов речи не может быть о ночных гонках и разъездах по автострадам. Кроме того, стоит запретить распивать алкоголь рядом с парком и ввести жесткие штрафы для нарушителей.

В конце парламентарии добавили, что через пару-тройку лет, когда район будет застроен, гонщикам придется покинуть насиженное место, а для жителей обустроят отличный парк.