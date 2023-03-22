В Тюменской области суд вынес приговор председателю общества слепых в Голышмановском районе за мошенничество

С 2016 по 2018 годы, используя должностное положение, обвиняемая присваивала себе часть заработной платы инвалида второй группы по зрению. Фото: Татьяна Коркина

Суд в Тюменской области вынес приговор в отношении председателя Голышмановской местной организации Всероссийского общества слепых, которая обвиняется в мошенничестве. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

По данным ведомства, председатель с марта 2016 года по сентябрь 2018 года, используя должностное положение, присваивала себе часть заработной платы сотрудника общества – инвалида второй группы по зрению. При трудоустройстве обвиняемая ввела в заблуждение относительно оплаты труда специалиста.

– Ежемесячно она снимала с банковской карты сотрудницы денежные средства, отдавая последней лишь половину зарплаты. Остальными деньгами она распоряжалась по своему усмотрению. В общей сложности незаконным способом она присвоила более 100 тысяч рублей, – говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета по Тюменской области.

Изучив материалы дела, суд оставил подсудимую на свободе, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно.