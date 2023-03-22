В Тюмени предприниматели массово продают пункты выдачи заказов Wildberries

В объявлениях указано, что бизнес выгодный и принесет много прибыли потенциальным покупателям. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени массово продают пункты выдачи заказов Wildberries. Цена готового бизнеса варьируется от 250 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Многие продавцы решили избавиться от пунктов выдачи заказов из-за нужды в деньгах. Таким образом, предприниматели пытаются закрыть долги и задолженности, а также вернуть кредиты.

В объявлениях указано, что бизнес выгодный и принесет много прибыли потенциальным покупателям. Сообщается, что клиентам придется также платить за аренду помещения.

Напомним, в России владельцы пунктов выдачи товаров Wildberries устроили забастовки из-за штрафов, которые душат предпринимателей.