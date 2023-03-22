Фото: «Транснефть – Сибирь»

Сотрудники «Транснефть – Сибири» приняли участие в командно-штабном учении под управлением МЧС России. КШУ проводилось два дня, в течение которых была проверена организация оповещения и принятия решений при выполнении мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечении восстановительных работ, а также оценка взаимодействия при выполнении мероприятий по ликвидации ЧС.

По сценарию учений в регионе из-за угрозы паводка ввели сначала режим повышенной готовности, а затем режим ЧС. Плохая погода посодействовала возникновению около производственных объектов очаговых лесных пожаров.

На предприятии после соответствующего сигнала незамедлительно провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и организовали взаимодействие с органами местного самоуправления и пожарными по вопросам проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ.

Также была проверена готовность сил и средств профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований и добровольных пожарных дружин предприятия.

В итоге была подтверждена готовность подразделений компании к локализации и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера. В результате совместных действий структурных подразделений предприятия все цели командно-штабного учения достигнуты.