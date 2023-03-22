В доме на Барнаульской тюменец задушил собственную жену в порыве злости

Фото: пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области

В Тюмени задержали мужчину, который обвиняется в убийстве своей супруги. Детали преступления озвучили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

По данным ведомства, 18 марта 2023 года 54-летний тюменец после алкогольной вечеринки со своей женой в квартире на улице Барнаульской на почве бытовой ссоры задушил возлюбленную руками. Женщина умерла на месте происшествия.

- Проводится комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы, - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета по Тюменской области.

Отметим, правоохранительные органы ходатайствуют перед судом об избрании обвиняемому меру пресечения в виде ареста.