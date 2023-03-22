В Тюмени за 2022 год жертвами насильников стали 86 детей

В 2022 году подростки совершили почти 273 преступления. Фото: Татьяна Коркина

За предыдущий год в Тюмени больше 86 детей стали жертвами преступлений против половой неприкосновенности. В 2021 году таких преступлений было зарегистрировано около 87, заявил полковник полиции Дмитрий Ерошов. По мнению правоохранителя, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних, необходимо проводить их правовую просвещенность, пишет «Мегатюмень».

В 2022 году подростки совершили почти 273 преступления. Большая часть из них – это кражи, угоны и грабежи. Кроме того, несовершеннолетние были замечены в сфере оборота наркотических средств.

Примечательно, что 123 подростковых преступления были совершены впервые. Главной причиной криминальной деятельности несовершеннолетних, считает Дмитрий Ерошов, является бесконтрольность со стороны законных представителей.