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НовостиПолитика22 марта 2023 5:17

В Тюмень прибыла очередная партия вынужденных переселенцев из зоны СВО в составе 18 человек

За последнюю неделю в Тюмень прибыли три группы беженцев из зоны СВО
Серафима Краснова
За последнюю неделю в Тюмень прибыли три группы беженцев из зоны СВО.

За последнюю неделю в Тюмень прибыли три группы беженцев из зоны СВО.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Ночью в среду, 22 марта 2023 года, в Тюмень из Херсонской области приехали 18 беженцев с двумя детьми. Кадрами встречи поделились в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

– Прибывших на вокзале встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального департамента социального развития и волонтеры, – говорится в сообщении ведомства.

Переселенцев довезли до пунктов временного размещения в Тюмени. Им окажут помощь от медицинской до юридической.

За последнюю неделю в Тюмень прибыли три группы беженцев из зоны СВО.