В Тобольске врачи спасли жизнь двойняшек, родившихся на 32-й неделе беременности

Для реабилитации младенцев врачи использовали аппарат искусственной вентиляции легких. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Врачи перинатального центра в Тобольске помогли выжить двум младенцам. Девочки появились на свет на 32-й неделе беременности матери, вес каждой не превышал более 1,7 килограмма, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области.

– Учитывая нарушение дыхания и фактор недоношенности, после родов новорождённых экстренно перевели в отделение реанимации, – говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Медицинские специалисты приступили к первому этапу выхаживания новорожденных. Для реабилитации младенцев врачи использовали аппарат искусственной вентиляции легких. Почти сутки детям проводилась дыхательная инфузионная терапия. На третьи сутки младенцев привели на второй этап выхаживания, увеличивая времяпровождение с матерью.

В перинатальном центре близняшки провели 23 дня, на момент выписки их вес составлял около 2 килограммов.

Отметим, в 2023 году в Тобольске на свет появились 10 недоношенных малышей, в том числе несколько двоен.