«Страна Девелопмент» меняет облик Тюмени

Фото: Алексей Дидух

21 марта в Тюмени состоялась презентация двух ведущих проектов жилищного строительства в регионе – первого ЖК на участке КРТ на улице Ирбитской и первого в России проекта, реализуемого с применением механизма инфраструктурных облигаций – ЖК «Домашний». Объекты посетили заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов, глава города Тюмени Руслан Кухарук и управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов. Их принимал Александр Гайдуков, президент федерального застройщика ГК «Страна Девелопмент».

– Тюмень для нас особенный город. Здесь появилась наша компания, и именно здесь мы применяем свои лучшие разработки и масштабируем их на всю Россию. Сегодня мы осмотрели два важных для нас проекта, каждый по-своему новаторский – закладка первой сваи на участке КРТ на улице Ирбитской и ЖК «Домашний», который реализуется с использованием механизма инфраструктурных облигаций от ДОМ.РФ, – отметил Александр Гайдуков.

Фото: Алексей Дидух

Напомним, что «Страна Девелопмент» получила разрешение на строительство в Тюмени первого дома жилого комплекса комфорт-класса на участке КРТ на улице Ирбитской в феврале 2023 года. Проект получил название «Авторский». Он рассчитан на 403 квартиры общей жилой площадью 18 288 кв. метра. Старт продаж запланирован на весну текущего года.

ЖК на улице Ирбитской будет состоять из 4 домов переменной этажности (от 2 до 16 этажей). Всего планируется сдать 1 727 квартир общей площадью более 71 тыс. кв. метров. Участок под застройку комплексного развития территории (КРТ) площадью 8,4 га был передан девелоперу по итогам первого в России аукциона ДОМ.РФ на право реализации проекта КРТ в декабре 2021 года. Строительство ЖК ведется с применением проектного финансирования от банка ДОМ.РФ в размере 6,5 млрд рублей. Весь проект планируется завершить в 2025 году.

Фото: Алексей Дидух

При реализации проекта застройщик планирует, помимо озеленения и благоустройства, предусмотреть место под детский сад. У каждого дома будет отдельный двор с детскими площадками, спортивной зоной, придомовыми палисадниками и зонами тихого отдыха. Район застройки отличается развитой инфраструктурой: в шаговой доступности шесть школ, семь детских садов, торговые центры. До центра города – 3 км.

ГК «Страна Девелопмент» стала одной из первой строительной компанией среди региональных застройщиков, которая на практике приступила к реализации проекта ЖК «Домашний» с использованием механизма инфраструктурных облигаций от ДОМ.РФ. Застройщик начал работы в конце 2021 года, уже в ноябре 2022 года сдал первый в России дом, построенный с применением этого механизма. Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование, а участок под застройку был получен на аукционе ДОМ.РФ.

Фото: Алексей Дидух

– Тюменская область – лидер по строительству жилья на участках, переданных застройщикам институтом развития. Сейчас на них реализуются 19 проектов, а всего местные инвесторы получили от ДОМ.РФ около 600 га. Общий градостроительный потенциал участков – 4,5 миллионов квадратных метров жилья. Это квартиры и дома примерно для 90 тысяч семей. Будущий ЖК в Тюмени – пример эффективной работы ДОМ.РФ, региона и застройщика. Наше участие в проекте позволило ускорить выход на площадку, снизить издержки на старте стройки. Рассчитываем, что опыт застройщика позволит создать современный квартал с необходимой людям инфраструктурой, – отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Фото: Алексей Дидух

ЖК «Домашний» – первый цифровой микрорайон за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Новый ЖК станет воплощением современных подходов к цифровизации и созданию комфортной среды. Каждая квартира комплекса оснащена системой «умный дом», все устройства которого подключены к Wi-Fi и управляются с помощью мобильного приложения. Домофоны оборудованы функцией бесключевого доступа и системой Face ID. Паркинг автоматически будет узнавать машины по номерам, а во дворах будут USB-розетки для смартфонов. На бульваре будут расположены арт-объекты с QR-кодами для перехода на сцены дополненной реальности.

Фото: Алексей Дидух

ЖК включает 24 дома переменной этажности (от 4 до 16 этажей), в которых спроектировано более 8 500 квартир общей площадью более 380 тыс. жилых кв. метров. Также проект микрорайона включает 4 паркинга и самый большой пешеходный бульвар в городе (1,6 км), который свяжет все дома. Строительство всего микрорайона планируется завершить в 2026 году. Также по инициативе ГК «Страна Девелопмент» возле ЖК будет разбит сквер. Проект строится по принципу «город в городе», чтобы жители могли закрыть базовые потребности в шаговой доступности от дома. В самом ЖК на первых этажах жилых домов предусмотрены коммерческие помещения, где будут открыты магазины и аптеки, кафе и салоны, центры допобразования. В отдельно стоящем здании откроется крупный фитнес-центр с бассейном. Управлением всех коммерческих помещений занимается компания MallTeam, которая входит в группу компаний «Страна Девелопмент».

Обязательным условием использования механизма инфраструктурных облигаций является создание инфраструктурного объекта. Общая протяженность магистральных коммуникаций – более 4 км. Проект расположен в микрорайоне Плеханово, в районе Московского тракта. Это район со сложившейся социально-коммерческой инфраструктурой. В перспективе там появится детский сад на 560 мест и современная школа для 1 500 учеников. Строительство школы уже ведётся. Благодаря удобной транспортной развязке можно за 15 минут добраться до центра города и до любой его точки.

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