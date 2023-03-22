В Тюменской области умерла преподаватель медицинского университета Евгения Курдакова

Похороны педагога пройдут сегодня, 22 марта, в 12 часов дня. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области умерла преподаватель медицинского университета. 20 марта на 50-м году ушла из жизни кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней, поликлинической терапии и семейной медицины Евгения Курдакова.

В медицинском вузе Тюмени педагог проработала больше 22 лет. За это время Евгения Курдакова написала около 30 научных трудов, воспитала целое поколение студентов. Тюменка выполняла консультативную работу в отделении профпатологии областной клинической больницы № 1.

Фото: медицинский университет Тюмени

– Как талантливый педагог, яркий ученый-исследователь Евгения Владимировна пользовалась большим авторитетом в коллективе, любовью и уважением студентов и коллег. Светлая память о замечательном человеке Евгении Владимировне Кардаковой навсегда сохранится в сердцах коллег и друзей, – вспоминают коллеги почившей.

Похороны Евгении Кардаковой пройдут сегодня, 22 марта, в 12 часов дня в ритуальном зале № 2 в ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город».