Жители Югры и Ямала отказываются от покупки жилья в Тюмени из-за выросших цен на квартиры до 80 тысяч рублей за кв. метр

Средняя стоимость «квадрата» в Тюмени варьируется от 70-80 тысяч рублей. Фото: Татьяна Коркина

Внушительная часть жителей Ямала и Югры отказалась от покупки недвижимости в Тюмени. Популярность тюменских квартир на севере страны падает. Такую тему подняли участники IV Градостроительного форума-выставки в Тюменской области. Эксперты уверены, что за 5 лет в регионе значительно выросли цены на жилье.

Обычно жители Ямала и Югры делают ставку на квартиры в Краснодаре и Санкт-Петербурге. Цены жилья в Тюмени сравнились со стоимостью квартир второй столицы России.

Напомним, средняя стоимость «квадрата» в Тюмени варьируется от 70 – 80 тысяч рублей. При этом в Санкт-Петербурге цены превышают 115 тысяч рублей.