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НовостиПроисшествия22 марта 2023 1:00

Синоптики рассказали, когда в Тюмени потеплеет до +9 °C

Местами в среду пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега
Серафима Краснова
Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега.

Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Синоптики представили прогноз погоды в Тюмени на ближайшие сутки, согласно которому тюменцам стоит ждать плюсовой дневной температуры.

Так, в среду, 22 марта 2023 года, по региону ожидается от +1...+9 градусов Цельсия. А также гололедица на дорогах.

Ночью на четверг, 23 марта, синоптики предвещают по области 0… +4 градусов; местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, а на дорогах снова гололедица.