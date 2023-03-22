Синоптики рассказали, когда в Тюмени потеплеет до +9 °C

Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Синоптики представили прогноз погоды в Тюмени на ближайшие сутки, согласно которому тюменцам стоит ждать плюсовой дневной температуры.

Так, в среду, 22 марта 2023 года, по региону ожидается от +1...+9 градусов Цельсия. А также гололедица на дорогах.

Ночью на четверг, 23 марта, синоптики предвещают по области 0… +4 градусов; местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, а на дорогах снова гололедица.