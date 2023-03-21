В Тюмени за два месяца презервативы подешевели на 15%

Средняя стоимость пачки презервативов в Тюмени составляет около 400 рублей. Фото: Виктория Гаврик

В аптеках Тюмени упали цены на презервативы. Стоимость интимного товара снизилась в среднем на 15%. В частности, подешевели такие популярные марки презервативов, как Vizit, Cotex, Durex. Цены на них снизили сами поставщики, рассказали в местных аптеках.

Еще несколько месяцев назад интимный товар можно было купить от 500 до 600 рублей за упаковку из 12 штук. На сегодняшний день средняя стоимость пачки презервативов составляет около 400 рублей и ниже.

Напомним, в Тюмени из аптек пропал медицинский препарат «Виагра». Жителям теперь продают отечественный аналог за 70 рублей.