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НовостиПолитика21 марта 2023 12:14

В Ишимском районе похоронили добровольца Анатолия Елизарова, погибшего в ходе СВО

Молодой человек добровольно ушел защищать Родину
Серафима Краснова
Молодой человек добровольно ушел защищать Родину.

Молодой человек добровольно ушел защищать Родину.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области простились с добровольцем, который отправился на территорию проведения СВО и там погиб. Информацию подтвердили в пресс-службе администрации Ишимского района. Молодой человек добровольно ушел защищать Родину.

– Сегодня в Ишимском районе простились с бойцом Елизаровым Анатолием Владимировичем, погибшем в в ходе проведения специальной военной операции на Украине, – сообщили в пресс-службе администрации Ишимского района.

Фото: пресс-служба администрации Ишимского района

Фото: пресс-служба администрации Ишимского района

Напомним, в Вагайском районе 19 марта похоронили добровольца Марата Кармушакова, погибшего в СВО.