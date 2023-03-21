В Ишимском районе похоронили добровольца Анатолия Елизарова, погибшего в ходе СВО

Молодой человек добровольно ушел защищать Родину. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области простились с добровольцем, который отправился на территорию проведения СВО и там погиб. Информацию подтвердили в пресс-службе администрации Ишимского района. Молодой человек добровольно ушел защищать Родину.

– Сегодня в Ишимском районе простились с бойцом Елизаровым Анатолием Владимировичем, погибшем в в ходе проведения специальной военной операции на Украине, – сообщили в пресс-службе администрации Ишимского района.

Фото: пресс-служба администрации Ишимского района

Напомним, в Вагайском районе 19 марта похоронили добровольца Марата Кармушакова, погибшего в СВО.