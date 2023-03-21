Общественную палату Тюменской области IV созыва в 2023 году возглавил Геннадий Чеботарев

Состав Общественной палаты обновился на 50% в 2023 году. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Бывший директор Института государства и права ТГУ Геннадий Чеботарев возглавил Общественную палату Тюменской области IV созыва. Об этом рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

По данным властей, состав Общественной палаты обновился на 50% в 2023 году. Также Чеботарев выступил с благодарственной речью, пообещав, что палата и дальше продолжит выполнять свои функции.

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в предыдущие годы за выборами наблюдали шесть тысяч человек, а в предстоящие их будет намного больше.