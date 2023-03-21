Тюменская дива Алена Водонаева поддержала возвращение смертной казни в России

Фото: Алена Водонаева / Telegram-канал

Тюменка и блогер Алена Водонаева сделала противоречивое заявление в своем Telegram-канале. Дива выступила за смертную казнь для людей, осужденных за педофилию. Уроженка Тюмени отметила, что такое решение неосуществимо из-за опасности для невиновных граждан.

– С нашей судебной системой это нереально и опасно для невиновных людей. Но в целом как мать и как человек, которого в 14 лет изнасиловали, я – за. Но невозможно. И не нужно. Просто следим за своими детьми, – написала Алена Водонаева в соцсетях.

Отметим, блогерша известна своими скандальными высказываниями в отношении разных новостей и популярных личностей. В прошлый раз девушка прошлась по внешности Шакиры, сравнив ее с табуреткой. Несколько лет назад тюменка оскорбляла людей с лишним весом.

Напомним, смертная казнь в России запрещена с 1997 года.