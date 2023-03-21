В Тюменской области срочник судился с призывной комиссией из-за категории годности к военной службе

«Военный комиссариат Тюменской области» подал встречный иск.

В Тюменской области молодой парень судился с военным комиссариатом. Гражданский иск рассмотрел Ярковский районный суд. В материалах дела указано, что призывная комиссия муниципального района 7 декабря 2022 года вынесла решение о призыве тюменца на военную службу. Однако парень не согласился и подал в суд на военный комиссариат.

– Никита решение призывной комиссии считает незаконным и подлежащим отмене, так как при прохождении медицинского освидетельствования он предъявил врачам военного комиссариата жалобы на имеющиеся заболевания и просил направить на дополнительное обследование, – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Судом было установлено, что медики самостоятельно исключили наличие заболеваний у будущего солдата. Житель Тюмени предполагал, что врачи не изучили анамнез, а он мог свидетельствовать о категории годности по военной службе «В» (освобождение от призыва).

Военный комиссариат Тюменской области подал встречный иск, в котором говорится, что специалисты направили срочника на обследование в федеральный центр нейрохирургии при областной больнице. Там врачи утвердили для него категорию годности «Б». Таким образом, парень оказался годен к военной службе с незначительными ограничениями.

Изучив материалы дела, суд встал на сторону комиссариата, отказал в исковых требованиях молодому человеку.