В Тюменской области водителя автобуса лишили свободы на 5 лет за смертельное ДТП с двумя студентами

На судебном заседании обвиняемый свою вину отрицал. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Ишимский районный суд вынес приговор в отношении водителя общественного транспорта, который спровоцировал смертельную аварию на федеральной трассе. По версии следствия, 20 ноября 2021 года водитель Константин Потапов выскочил на встречную полосу движения и столкнулся с легковым автомобилем марки ВАЗ-21102, в котором находились молодые парни-студенты. Ребята скончались.

По данным ведомства, на судебном заседании обвиняемый свою вину отрицал. Он заявил, что скорость автобуса не превышала 85 километров в час. Кроме того, он не совершал обгон фуры.

– На месте ДТП был гололед. Он об этом знал, потому что оттормаживался. Чувствовал себя нормально, в сон не клонило, движение не было интенсивным, автобус был в исправном состоянии. Константин перед потерпевшими не извинялся, материальный ущерб им не возмещал, – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Изучив материалы дела, суд отправил Потапова на 5 лет в колонию-поселение, а также отстранил от управления транспортом на 2,5 года. А перевозчик должен выплатить до 1,5 миллиона рублей пострадавшей стороне.