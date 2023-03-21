Радиохолдинг «Медиа Траст Тюмень» собрал партнеров и рекламодателей на бизнес-завтрак

Фото: «Медиа Траст Тюмень»

Традиционно мероприятие прошло в «Конторе пароходства». Встречу посетили представители самых разных сфер бизнеса.

Генеральный директор компании Татьяна Кучевасова рассказала о новых возможностях для продвижения бизнеса в ФМ-диапазоне и поделилась горячей новостью – с 1 апреля 2023 года к 11 станциям, входящим в состав холдинга, добавятся станции Хит FM и DFM.

С декабря 2022 года совместно с одним из крупнейших в России операторов наружной рекламы «Gallery» реализуется проект по синхронизации рекламы на радио и городских мультимедийных экранах. О работе проекта и об успешных кейсах рассказала руководитель отдела продаж компании Вера Аразбай.

Приглашённый гость встречи – главный редактор и ведущая радио Пи FM в Москве Ольга Бубнова – рассказала тюменцам об особенностях радиостанции. В областном центре Пи FM вещает на частоте 101.4 FM с ноября 2022 года. Радиостанция уже завоевала сердца сибиряков музыкальными новинками и динамичными хитами.

Фото: «Медиа Траст Тюмень»

Основной темой встречи стал 5-летний юбилей присутствия cтанции «RECORD» в Тюменском эфире. «RECORDная весна» 20/23 будет представлена марафоном мероприятий для слушателей радиостанции. «Дискотека 90-х», «Супергеройский субботник», «Велоквест», «Открытая радиостудия» – выбор впечатляет.

Фото: «Медиа Траст Тюмень»

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