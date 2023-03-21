В Тюмени 24 марта состоится онлайн-конференция "Лечение зубов под общим наркозом"

Тюменский стоматолог сможет ответить на вопросы родителей. Фото: Татьяна Коркина

Все больше детей в наше время плохо идут на контакт со стоматологом и с большим трудом переносят любые стоматологические процедуры - даже несмотря на то, что многие родители водят деток на адаптационные приемы, ни к обстановке стоматологического кабинета, ни к привычным в таких случаях манипуляциям дети так и не привыкают.

Поэтому, каждого родителя волнует вопрос, что делать, если ребенок сильно нервничает перед походом к стоматологу, отказывается открывать рот, а ситуация со здоровьем зубов уже критическая?

- Многие взрослые, даже спустя много лет, с содроганием вспоминают детский опыт стоматологического лечения. Нашим детям в этом вопросе повезло больше - к счастью, медицина не стоит на месте, сейчас и оборудование и материалы гораздо современнее и безопаснее, они позволяют снизить болевые ощущения и предотвратить развитие осложнений. А для очень тревожных детей врачи предлагают седацию или наркоз. Не все родители знают об этом или же боятся побочных эффектов. Мы хотим помочь мамам разобраться в показаниях к такому лечению и получить ответы на тревожащие вопросы - рассказала Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта "Создавая будущее".

24 марта пройдет онлайн-конференция "Лечение зубов под общим наркозом - всем ли можно?". На вопросы ответит Алина Трегубова, стоматолог-терапевт, детский стоматолог семейной стоматологии "Доктор Альбус". Задать свои вопросы Вы можете уже сейчас, в КОНФЕРЕНЦИИ.

Ответы на все вопросы будут опубликованы 24 марта 2023 года.