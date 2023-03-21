В Тюмени закрывается уникальный музей ретроавтомобилей на Велижанской

Основная причина закрытия музея – это повышение эффективности использования площадей. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени закрывается музей ретроавтомобилей. Такое заявление сделал владелец здания Иван Михайлов в своем Telegram-канале. До конца месяца музей продаст всю технику и большинство экспонатов. Несколько машин уже отправились в частные коллекции в другие регионы.

– Самые ценные единицы техники оказались в заботливых руках людей, которым небезразлична их история, остальные будут просто радовать своих новых владельцев. Безусловно, большинство машин имеют большую историческую и культурную ценность, но никак не коллекционную, ведь с течением времени их стоимость не будет расти по причине массового характера их производства, а также условий, в которых их производили, – уточнил Иван Михайлов в соцсетях.

По словам бывшего владельца, основная причина закрытия музея – это повышение эффективности использования площадей. Компания планирует сдать здание в аренду.