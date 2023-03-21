В Тюмени следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины при пожаре в частном доме в СНТ «Сирень»

21 марта в районе 6 часов утра во время тушения пожара частного дома в СНТ «Сирень» на улице Виноградная найдено тело 65-летнего человека. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Тюменские следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины во время пожара. В пресс-службе Следственного комитета раскрыли причину возгорания – пламя вспыхнуло из-за неосторожного обращения с огнем.

По версии ведомства, 21 марта в районе 6 часов утра во время тушения пожара частного дома в СНТ «Сирень» на улице Виноградной найдено тело 65-летнего человека без признаков криминальной смерти. Неподалеку спасатели обнаружили его 39-летего сына. Мужчину с ожогами и различными травмами доставили в больницу.

Сейчас силовики устанавливают причины воспламенения и проводят пожарно-техническую экспертизу. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

– В настоящее время следователем следственного отдела по Ленинскому АО г. Тюмени проводится осмотр места происшествия, – говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета по Тюменской области.

Сейчас силовики устанавливают причины воспламенения и проводят пожарно-техническую экспертизу, а также опрашивают свидетелей происшествия.