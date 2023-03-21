Один человек погиб и второй пострадал на пожаре в тюменском СНТ «Сирень» на улице Виноградной

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области

Сегодня в Тюмени на улице Виноградной в садовом некоммерческом товариществе «Сирень» сгорел человек, а второй получил травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре на пульт управления спасателей поступило в седьмом часу утра. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны зафиксировано горение многоквартирного дома по всей площади. Спасателям удалось быстро ликвидировать пожар.

– К сожалению, в результате пожара один человек погиб, еще один получил травмы, – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области.

Для тушения пожара от управления было привлечено 14 спасателей и 5 единиц спецтехники.