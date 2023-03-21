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НовостиЗвезды21 марта 2023 4:36

Весенний праздник Навруз отметили 20 марта 2023 года в Тюменской области

Основной частью праздника стала традиционная татарская кухня
Серафима Краснова
Основной частью праздника стала традиционная татарская кухня.

Основной частью праздника стала традиционная татарская кухня.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Праздник весеннего Нового года организовали в Тюменской области сотрудники общественной организации «Ватан». Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

В регионе десятки концертов, выставок и ярмарок состоялись в центрах татарской культуры в Тюмени и Тобольске, а также один в Ишиме. Основной частью праздника стала традиционная татарская кухня. Мероприятие посетили азербайджанцы, казахи, киргизы, таджики и узбеки.

Отметим, праздник называется Навруз, он посвящен весеннему Новому году.