Весенний праздник Навруз отметили 20 марта 2023 года в Тюменской области

Основной частью праздника стала традиционная татарская кухня.
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Праздник весеннего Нового года организовали в Тюменской области сотрудники общественной организации «Ватан». Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
В регионе десятки концертов, выставок и ярмарок состоялись в центрах татарской культуры в Тюмени и Тобольске, а также один в Ишиме. Основной частью праздника стала традиционная татарская кухня. Мероприятие посетили азербайджанцы, казахи, киргизы, таджики и узбеки.
Отметим, праздник называется Навруз, он посвящен весеннему Новому году.