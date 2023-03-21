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НовостиПроисшествия21 марта 2023 4:25

Под Тюменью в Борках волонтеры и полиция разыскивали пропавшего 13-летнего подростка

Дальнобойщик заметил подростка на магистрали недалеко от села Ярково
Серафима Краснова
Дальнобойщик заметил подростка на магистрали недалеко от села Ярково

Дальнобойщик заметил подростка на магистрали недалеко от села Ярково

Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области весь день волонтеры и полиция искали 13-летнего мальчика Даниила К. Об этом сообщили в группе «Тюменьрегионспас» в социальной сети «ВКонтакте». Заявка на поиск подростка поступила активистам в 19.44.

Ребенок пропал после тревожных новостей, полученных от родственников в 15.20. В рассылке, отправленной по всем населенным пунктам, говорилось, что парень ростом 176 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, а глаза карие. Мальчик был одет в синюю куртку и серую кофту. Очевидцы начали сообщать полицейским, что видели ребенка на территории деревни в Борках, там он выпрашивал деньги на такси.

– Пока шел сбор информации и группы готовились к выезду, инфогруппой было принято решение проинформировать дальнобойщиков и все населенные пункты по трассе Тюмень – Тобольск, что и привело к заветному «Найден, жив», – рассказали волонтеры.

Данил пытался уехать из населенного пункта. Дальнобойщик заметил подростка на магистрали недалеко от села Ярково. Подобрал, покормил и сообщил силовикам, что двигается в Тюмень. На трассе мальчика забрали сотрудники ПДН и полиции.