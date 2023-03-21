Под Тюменью в Борках волонтеры и полиция разыскивали пропавшего 13-летнего подростка

Дальнобойщик заметил подростка на магистрали недалеко от села Ярково Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области весь день волонтеры и полиция искали 13-летнего мальчика Даниила К. Об этом сообщили в группе «Тюменьрегионспас» в социальной сети «ВКонтакте». Заявка на поиск подростка поступила активистам в 19.44.

Ребенок пропал после тревожных новостей, полученных от родственников в 15.20. В рассылке, отправленной по всем населенным пунктам, говорилось, что парень ростом 176 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, а глаза карие. Мальчик был одет в синюю куртку и серую кофту. Очевидцы начали сообщать полицейским, что видели ребенка на территории деревни в Борках, там он выпрашивал деньги на такси.

– Пока шел сбор информации и группы готовились к выезду, инфогруппой было принято решение проинформировать дальнобойщиков и все населенные пункты по трассе Тюмень – Тобольск, что и привело к заветному «Найден, жив», – рассказали волонтеры.

Данил пытался уехать из населенного пункта. Дальнобойщик заметил подростка на магистрали недалеко от села Ярково. Подобрал, покормил и сообщил силовикам, что двигается в Тюмень. На трассе мальчика забрали сотрудники ПДН и полиции.