В Тюмени и области почти на 10 процентов подорожает домашний интернет с 1 апреля 2023 года

Интернет для тюменцев уже дорожал, только в 2022 году. Фото: Татьяна Коркина

Жителей Тюмени снова ждет рост цен на домашний интернет. Повышение заметили абоненты одного из операторов. Таким образом, интернет подорожает на 10% с 1 апреля 2023 года. В справочной службе компании подтвердили информацию, заявив, вынуждены поднять цены, чтобы продолжать оказывать качественные услуги.

Согласно официальному сайту, тариф на услуги домашнего интернета в Тюмени и области увеличится с 625 до 690 рублей в месяц.

Отметим, интернет для тюменцев уже дорожал, только в 2022 году. В прошлый раз услуги связи выросли на 20%. При этом удорожание коснулось всех провайдеров интернета.

Напомним, в Тюменской области в 2022 году дважды росли тарифы и услуги ЖКХ. Сначала жилищно-коммунальные услуги подорожали на 5-6%, а уже с 1 декабря 2022 года еще на 9%.