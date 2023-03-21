На Тюменскую область снова надвигаются сильный ветер и дождь с температурой до -12 градусов

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Жителей Тюмени и области во вторник, 21 марта 2023 года, снова предупреждают о непогоде. Так, в региональном ГУ МЧС России рассказали со ссылкой на синоптиков, что 21 марта в Тюмени и местами в области ожидается жуткая погода: прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, а также дождя.

Порывы ветра в регионе усилятся до 12 метров в секунду.

– Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, ветер юго-западный, 5 – 10 м/с, температура -7...-12, при прояснении до -17, днем местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь), ветер юго-западный, 7 – 12 м/с, температура -1...+4, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Гололедные явления и гололедица на дорогах могут повлиять на ситуацию на федеральных трассах Тюменской области, заявляют спасатели.