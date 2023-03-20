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НовостиОбщество20 марта 2023 13:00

Тюменские бизснесмены массово избавляются от СТО и автомоек за бесценок

Многие продавцы пытаются закрыть кредиты и выбраться из долгов
Серафима Краснова
Многие продавцы пытаются закрыть кредиты и выбраться из долгов.

Многие продавцы пытаются закрыть кредиты и выбраться из долгов.

Фото: Татьяна Коркина

Автомобильные бизнесмены в Тюмени массово избавляются от СТО и автомоек. Рынок проанализировали специалисты по продаже товаров и услуг. Согласно последним данным, на сегодняшний день в Тюмени выставили на продажу больше 80 точек бизнеса, связанных с авто.

Стоимость готового бизнеса варьируется от 265 тысяч рублей. Однако СТО можно купить за 1 миллион рублей. По мнению экспертов, на автомобильный бизнес в Тюмени влияют западные санкции. В частности, логистические сложности с доставкой запчастей и падения спроса со стороны покупателей.

Добавим, многие продавцы, уверены специалисты, продажей точки бизнеса пытаются закрыть кредиты и выбраться из долгов.