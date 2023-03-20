В Тюмени на Цветном бульваре появится новый аттракцион «Музыкальный экспресс» за 1 млн евро

Новое развлечение запустят в апреле 2023 года. Фото: Виктория Гаврик

В понедельник, 20 марта 2023 года, стало известно, что в Тюмени на Цветном бульваре установят новый аттракцион «Музыкальный экспресс», его привезут из Италии. Стоимость нового развлечения составляет больше 1 миллиона евро, или 82 миллиона рублей, пишет «АиФ-Тюмень».

– Мы надеемся, что он подарит незабываемые эмоции посетителям, полюбится им и станет яркой звездочкой нашего парка. Аттракцион рассчитан на детей и взрослых, – заявили в городском парке культуры и отдыха.

Добавим, что новый аттракцион запустят в апреле 2023 года.