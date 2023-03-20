В Ишиме 1 апреля 2023 года вновь состоится спортивный праздник для детей и родителей «Мы – одна семья!»

Фото: организаторы проекта "Мы - одна семья!"

1 апреля 2023 года в Ишиме вновь состоится спортивный праздник для детей и родителей «Мы – одна семья!».

«Мы – одна семья!»включает в себя чемпионат ползунков, гонки на толокарах и индивидуальные консультации специалистов.

Участие бесплатное! Организаторы приглашают всех желающих не только поучаствовать, но и поддержать маленьких спортсменов.

Место проведения – спорткомплекс «Локомотив», г. Ишим, ул. Свердлова, 112. Чемпионат ползунков начнется в 10:00.

В турнире могут принять участие дети от шести месяцев до двух лет. Малышам необходимо проползти на скорость десять метров. Родителям можно приманивать и подбадривать их самыми неординарными способами: телефонами, игрушками, едой. Все без исключения участники получат утешительные призы, а победители и призеры – главные награды!

Гонки на толокарах пройдут также 1 апреля, начало в 12:30. Приглашаются спортсмены от двух до пяти лет. Участники должны на скорость преодолеть расстояние, равное 25 метрам, на машинках-каталках (толокарах), которые предоставляет организатор. Как и в соревновании для малышей, все участники обязательно получат призы, а победители и призеры не уйдут домой без медалей, кубков и призов. Кроме того, с 10:00 до 13:30 у родителей будет возможность получить индивидуальные консультации у представителей органов социальной защиты, здравоохранения, образования, у психолога, логопеда и других специалистов.

– Зачастую с рождением ребенка семья теряет многие социальные связи, ведь достаточно непросто организовать общий досуг с малышом. Чемпионат ползунков и гонки на толокарах позволяют с пользой провести время вместе, зарядиться эмоциями и познакомиться между собой семьям, имеющим общие интересы, – отметила Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

Заявки на чемпионат ползунков и гонки на толокарах принимаются до 24 марта 2023 года (включительно). Подробная информация и условия регистрации – по ссылке http://www.detkityumen.ru/ishim.

Организаторы ответят на все вопросы по электронной почте sbtmn2017@gmail.com.