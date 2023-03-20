В Тюмени 19 марта похоронили бывшего судью Александра Казаринова, погибшего в СВО

Погибший в СВО адвокат награжден Черным крестом и Орденом Мужества. Фото: Татьяна Коркина

В ходе специальной военной операции на Украине погиб тюменский адвокат Александр Казаринов. Об этом рассказал его коллега по адвокатской палате на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Денис Черкасов. Похороны прошли в воскресенье, 19 марта 2023 года.

«Сегодня простились с Казариновым Александром Александровичем. Саша окончил ТЮИ МВД РФ, работал преподавателем, судьей Калининского районного суда г. Тюмени и адвокатом. Добровольцем ушел защищать Родину», – отметил Денис Черкасов.

Погибший в СВО адвокат награжден Черным крестом и орденом Мужества. Юрист скончался 27 февраля под Артемовском.

Напомним, в Голышманово почтили память погибшего в ходе специальной военной операции командира саперного полка.