В Тюмени 19 марта похоронили бывшего судью Александра Казаринова, погибшего в СВО

Погибший в СВО адвокат награжден Черным крестом и Орденом Мужества.
Фото: Татьяна Коркина
В ходе специальной военной операции на Украине погиб тюменский адвокат Александр Казаринов. Об этом рассказал его коллега по адвокатской палате на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Денис Черкасов. Похороны прошли в воскресенье, 19 марта 2023 года.
«Сегодня простились с Казариновым Александром Александровичем. Саша окончил ТЮИ МВД РФ, работал преподавателем, судьей Калининского районного суда г. Тюмени и адвокатом. Добровольцем ушел защищать Родину», – отметил Денис Черкасов.
Погибший в СВО адвокат награжден Черным крестом и орденом Мужества. Юрист скончался 27 февраля под Артемовском.
Напомним, в Голышманово почтили память погибшего в ходе специальной военной операции командира саперного полка.