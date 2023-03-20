В Тюмени полицейские задержали мужчину, который выбросил кота в открытое окно и снял это на камеру

Подозреваемый перестал отвечать на сообщения и удалил видеоролик. Фото: Татьяна Коркина

Тюменская полиция задержала живодера, который выбросил кота из окна многоквартирного дома и заснял всё действие на камеру. Внимание на видеозапись обратили и сотрудники МВД. По данным ведомства, подозреваемый установлен, его доставили в отделение полиции.

– Личность мужчины установлена. Сейчас он доставлен в отдел полиции. Проверка по данному факту продолжается, – объяснили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Напомним, о состояние кота до сих пор не известно. В социальных сетях после инцидента парень написал: «С кошкой всё хорошо». Позже подозреваемый перестал отвечать на сообщения и удалил видеоролик.