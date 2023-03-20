В Тюменской области за 2022 год за экстремизм и терроризм привлечено порядка 1,5 тысячи человек

Число выявленных в Тюменской области экстремистов снизилось на 6,8%. Фото: Татьяна Коркина

За экстремизм и терроризм в Тюменской области привлекли больше 1,5 тысячи граждан. На каждого из них был составлен протокол. Такие цифры представлены в отчете прокуратуры Тюменской области за 2022 год, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Кроме того, сотрудники надзорного органа заблокировали больше 400 материалов, дискредитирующих деятельность Вооруженных сил и органов государственной власти РФ. Специалисты прокуратуры планируют и дальше продолжать работать над обеспечением уровня безопасности важных объектов региона.

По данным ведомства, число выявленных экстремистов снизилось на 6,8%, как и количество исковых заявлений, оспаривающих решения суда о привлечении человека за экстремизм и терроризм.