В Голышманово простились с погибшим в ходе СВО командиром взвода Леонидом Чалковым

Фото: пресс-служба Голышмановского городского округа

В тюменском селе Голышманово в честь погибшего на Украине командира роты торжественно открыли парту героя. Леонид Чалков скончался на 33-м году жизни. Родился в деревне Усть-Малые Чирки в Тюменской области. Когда военнослужащий окончил школу, то переехал в Тюмень.

Через пару лет молодой человек отправился на срочную службу, потом подписал контракт с ВС РФ. Тюменец воевал в Сирии, а в марте 2022 года его перебросили на Украину.

Фото: пресс-служба Голышмановского городского округа

– Мы должны гордиться такими земляками. Леонид Анатольевич Чалков отдал свою жизнь за спокойствие и мир в нашей стране. Мы будем делать всё, чтобы память о нём жила, – сказала заместитель главы Голышмановского городского округа Марина Вакарина.

Молодой человек скончался в ноябре 2022 года. В среднечирковской школе решили увековечить память героя.