Житель Тюмени вручил мальчику-инвалиду ноутбук перед итоговыми экзаменами

Благотворитель лично посетил шахматиста. Фото: Татьяна Коркина

В преддверии Международного дня добрых дел юного тюменца Ваню и его маму посетили волонтеры. Благотворители подарили мальчику новый ноутбук. Подросток учится в Областной спортивной школе по шахматам А.Е Карпова, но в дистанционном формате. Парень имеет инвалидность, с юных лет он занимается шахматами, является обладателем 1 юношеского разряда.

Преподаватели разбирают с Ваней шахматные стратегии, красивые этюды, решают задачи и изучают тактические приемы. Среди наград у мальчика в арсенале Благодарственное письмо и медаль, врученные лично чемпионом мира по шахматам А.Е. Карповым. Сейчас Ваня готовится к экзаменам, поэтому подростку нужна новая техника.

Предоставленный на время учебы ноутбук от школы придется сдать после экзаменов. Мама Вани обратилась в Тюменское региональное отделение детского Фонда. Ноутбук был куплен за счет средств Кесова Владимира Орестовича, именно на его пожертвования оказалась куплена новая техника.

Благотворитель лично посетил шахматиста.

- Не верится, что сбылась моя мечта и у меня есть такой крутой ноутбук. Теперь на нем можно кучу разных дел переделать. Спасибо! - отметил мальчик, когда ему вручили подарок.