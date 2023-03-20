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НовостиПроисшествия20 марта 2023 7:45

В Тюмени на срок от 3 до 5 лет осудили мошенников, похитивших деньги убитого владельца АЗС «Валерия К» Сергея Княжева

Перед судом предстали граждане от 55 до 66 лет
Серафима Краснова
Перед судом предстали граждане от 55 до 66 лет.

Перед судом предстали граждане от 55 до 66 лет.

Фото: Татьяна Коркина

Ленинский районный суд Тюмени огласил приговор по уголовному делу в отношении трех мошенников, которые украли деньги и имущество убитого владельца АЗС «Валерия К» Сергея Княжева.

Перед судом предстали граждане от 55 до 66 лет. По версии суда, после смерти предпринимателя в октябре 2015 года трое злоумышленников с помощью фальшивых документов украли у компании, принадлежащей почившему, деньги. Размер утрат превышает 7 миллионов рублей.

«Одна из обвиняемых при содействии еще четырех лиц на основании подложных документов с помощью судебного решения зарегистрировала право собственности на 2/3 доли нежилого помещения на ул. Северная, 7/1 общей стоимостью более 1,4 млн рублей, а также с двумя сообщниками похитила 2,5 млн рублей из кассы ЗАО «Северное», единственным акционером и директором которого был убитый», – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры по Тюменской области.

Законный представитель детей бизнесмена обратился в суд с исковым заявлением. Изучив материалы дела, судья вынес приговор мошенникам: от 3 до 5 лет колонии общего режима.

Также 56-летнего мужчину обязали выплатить 600 тысяч рублей штрафа. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о взыскании со злоумышленников в пользу АО материальный ущерб около 9 миллионов рублей.