В Тюмени на срок от 3 до 5 лет осудили мошенников, похитивших деньги убитого владельца АЗС «Валерия К» Сергея Княжева

Перед судом предстали граждане от 55 до 66 лет. Фото: Татьяна Коркина

Ленинский районный суд Тюмени огласил приговор по уголовному делу в отношении трех мошенников, которые украли деньги и имущество убитого владельца АЗС «Валерия К» Сергея Княжева.

Перед судом предстали граждане от 55 до 66 лет. По версии суда, после смерти предпринимателя в октябре 2015 года трое злоумышленников с помощью фальшивых документов украли у компании, принадлежащей почившему, деньги. Размер утрат превышает 7 миллионов рублей.

«Одна из обвиняемых при содействии еще четырех лиц на основании подложных документов с помощью судебного решения зарегистрировала право собственности на 2/3 доли нежилого помещения на ул. Северная, 7/1 общей стоимостью более 1,4 млн рублей, а также с двумя сообщниками похитила 2,5 млн рублей из кассы ЗАО «Северное», единственным акционером и директором которого был убитый», – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры по Тюменской области.

Законный представитель детей бизнесмена обратился в суд с исковым заявлением. Изучив материалы дела, судья вынес приговор мошенникам: от 3 до 5 лет колонии общего режима.

Также 56-летнего мужчину обязали выплатить 600 тысяч рублей штрафа. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о взыскании со злоумышленников в пользу АО материальный ущерб около 9 миллионов рублей.