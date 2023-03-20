Жителей Тюмени заманивают на работу в ХМАО с бронью от частичной мобилизации и на зарплату от 120 тысяч рублей

Потенциальный сотрудник будет заниматься организацией и контролем за производством работ по дорожной отсыпке Фото: Татьяна Коркина

Тюменцев заманивают на работу в Ханты-Мансийск с помощь брони от частичной мобилизации. Жителям предлагают работать мастером участка по дорожной отсыпке. Вакансия появилась на сайте сервиса по поиску работы.

В объявлении указано, что потенциальный сотрудник будет заниматься организацией и контролем за производством работ по дорожной отсыпке, строительству кустовых площадок. От специалиста требуют опыт работы от 1 года. Кроме того, работникам предлагают зарплату от 120 тысяч рублей и оплату за проживание.

Добавим, будущим специалистам на фоне вахты предлагают бронь от частичной мобилизации, но придется работать на оборонном предприятии в Нижнем Новгороде.