В Тюмени на пересечении улиц Дамбовская и Западносибирская автомобилистка снесла светофор

В ее крови зарегистрировано 0,79 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени 36 пьяных водителей отстранили от участия в дорожном движении инспекторы ДПС за прошедшие выходные. Так, на перекрестке улиц Дамбовская и Западносибирская пьяная автомобилистка снесла светофорный объект.

– Водитель не справилась с управлением автомобиля ВАЗ-2114 и на перекрестке улиц въехала в светофор, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

Силовики проверили женщину с помощью алкотестера. Оказалось, что в ее крови зарегистрировано 0,79 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Инспекторы составили протокол на нарушительницу.