Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 марта 2023 6:29

В Тюмени на пересечении улиц Дамбовская и Западносибирская автомобилистка снесла светофор

В ее крови зарегистрировано 0,79 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха
Серафима Краснова
В ее крови зарегистрировано 0,79 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха

В ее крови зарегистрировано 0,79 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени 36 пьяных водителей отстранили от участия в дорожном движении инспекторы ДПС за прошедшие выходные. Так, на перекрестке улиц Дамбовская и Западносибирская пьяная автомобилистка снесла светофорный объект.

– Водитель не справилась с управлением автомобиля ВАЗ-2114 и на перекрестке улиц въехала в светофор, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

Силовики проверили женщину с помощью алкотестера. Оказалось, что в ее крови зарегистрировано 0,79 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Инспекторы составили протокол на нарушительницу.