В Тюмени аналитики назвали отрасль с самой высокой зарплатой по итогам 2022 года

Оплата труда в этой сфере составляет около 140 тысяч рублей. Фото: Татьяна Коркина

Специалисты назвали отрасль в Тюменской области, которая является наиболее прибыльной. По данным исследовательского рейтинга, наш регион занимает 10-е место в списке городов России по заработным платам в различных отраслях.

Эксперты уверены, что больше всего денег можно заработать в добывающей промышленности. Оплата труда в этой сфере составляет около 140 тысяч рублей, что почти на 50% выше средней номинальной по Тюменской области. Аналитики РИА «Новости» использовали данные Росстата, основываясь на данных 2022 года.

Согласно информации аналитиков, номинальная заработная плата в России за 2022 год увеличилась на 13%.

Напомним, тюменский экономист Иван Вилков рассказывал, какие отрасли в нашем регионе оказались с колоссальными убытками в 2022 году.