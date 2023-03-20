В Тюмени у 42-летнего пациента с простудой врачи обнаружили новообразование легкого

Медицинские специалисты должны были провести резекцию бронха. Фото: Татьяна Коркина

Мужчина с обычной простудой обратился в «Медицинский город» в Тюмени. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области. 42-летний пациент захотел пройти комплексное обследование. Врачи выявили у него новообразование легкого.

Тюменца отправили в областную больницу № 1 на операцию. Медицинские специалисты должны были провести резекцию бронха.

– Операция очень сложная. Выполняется крайне редко. Обычно такой карциноид удаляется вместе с частью лёгкого. А нам все же удалось его сберечь. Усугубляло ситуацию еще и левостороннее расположение опухоли. Из-за анатомических особенностей организма ее удалять труднее, – уточнил заведующий отделением торакальной хирургии Максим Кобелев.

Отметим, что врачи провели операцию с применением малоинвазивного метода. Медики сделали пациенту разрез на грудной клетке, удалили опухоль и часть бронха. Операция длилась больше шести часов.