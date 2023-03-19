В «Ребячьей республики» поговорили о воссоединении Крыма с Россией

Фото: Мы вместе - Детский отдых 72 / Telegram-канал

В Областном детском оздоровительно-образовательном центре «Ребячья республика» в воскресенье, 19 марта, прошел разговор с юными участниками. Мероприятие состоялось на три дня раньше. Беседа о важном была посвящена возвращению Крыма в состав России.

Главная задача мероприятия – рассказать о важности этой даты и привлечь внимание школьников к истории своей страны. Мероприятие приурочили к знаменательной дате. Однако в сам день, 18 марта, в Тюменской области состоятся тематические встречи.

— В сам День празднования 18 марта мы также запланировали тематические мероприятия, участниками которых станут уже другие ребята. Смены меняются, а мы круглый год ведём образовательную деятельность и воспитываем патриотов, любящих свою страну и знающих её историю, — уточнили организаторы в социальных сетях.